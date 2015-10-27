انتحار طالبة بالدقهلية لمرورها بحالة نفسية بسبب سوء معاملة معلمتها

أقدمت طفلة بمركز بنى عبيد بالدقهلية على الانتحار بتناول قرص لحفظ الغلال "سام"، نتيجة سوء معاملة المعلمة لها.

وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة بوصول بلاغ بوفاة طفلة فى ظروف غامضة.

وعلى الفور، انتقل الرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنى عبيد إلى مكان البلاغ، وتبين قيام الطفلة بالانتحار بتناول قرص لحفظ الغلال "سام"، وبالتحقيق أكدت أسرة الطفلة رنا م 12 سنة، أنها كانت كثيرة الشكوى من معاملة المدرسة لها، وأنها أقدمت على الانتحار بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة بسبب مدرستها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التى أمرت بالتصريح بدفن الجثمان.