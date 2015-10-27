أدعية دينية بصوت أمينة وبوسي وهدى وطارق عبد الحليم والشيخ على «شعبي إف أم»

بدأت إذاعة شعبي أف إم، في بث إذاعة ٣٤ دعاء بصوت نجوم الفن الشعبي لتذاع عقب كل آذان.

ويقول خالد فتوح رئيس إذاعة شعبي، إن الأدعية نالت إعجاب المستمعين وكانت ردود الأفعال الخاصه بالمستمعين مشجعة جدًا خاصة بعد بدء إذاعة الأذانات الخمس بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الأمر الذي جعلنا نفكر في تسجيل أدعية جديدة خاصة بشهر رمضان الكريم مبكرًا.

ويؤكد فتوح، إن الأدعية شجعت بعض الوكالات الإعلانية علي إنتاج أدعية دينية خاصة للإذاعات المختلفة بصوت المطربين الشعبيين المحبوبين والمفضلين لدى المستمعين وذلك عقب إذاعة الأدعية علي شعبي إف أم ويراهن فتوح على نجاح تلك التجربة الجديدة بصوت المطربين الشعبيين أمثال محمود الليثي وبوسي وَعَبَد الباسط حمودة وفاطمة عيد وأحمد سعد وإسماعيل الليثي وهدى وطارق عبد الحليم وحمادة الليثي وطارق الشيخ و أمينة وبوسي.