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"20 مينيت"الفرنسى:3 خادمات يتهمن أميرا سعوديا بالاعتداء الجنسى عليهن بأمريكا

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"20 مينيت"الفرنسى:3 خادمات يتهمن أميرا سعوديا بالاعتداء الجنسى عليهن بأمريكا "20 مينيت"الفرنسى:3 خادمات يتهمن أميرا سعوديا بالاعتداء الجنسى عليهن بأمريكا

تقدمت ثلاث سيدات من أمريكا ببلاغات جديدة إلى شرطة لوس أنجلوس، يتهمن فيها أميرا سعوديا بالاعتداء الجنسى عليهن فى منزله، حيث كان متعاقدا معهن لخدمته فى المنزل، وتولى مهام النظافة والمأكل وغيرها من الأعمال المنزلية، وذلك فى شهر سبتمبر الماضى.

ووفقاً لموقع "20 مينيت" الفرنسى، أكدن النساء الثلاث أنه يجبرهما على ممارسة الجنس معه وكان دائماً ما يتحرش بهن، وعلى الرغم من اعتراضهن كثيراً، إلا أنه كان يظل ينتهج الجنس والتحرش فى معاملاته معهن، وأضافت إحداهن أن كان لديه ميول جنسية غير طبيعية فهو كان يجمع العاملين ويأمرهم بالاصطفاف بالقرب من حمام السباحة ويجردهم من ملابسهم لمشاهدة جسدهم، بما فيهم حراس الأمن "الرجال".

واستكملت إحدى النساء، "عند اعتراضى أمامه على ما يفعله صاح قائلاً، أنتِ لا شىء، أنتِ لست إنسانة، أنا الأمير وكل ما أريده يُنفذ ولا أحد يمكنه الوقوف أمامى"، مما كان يشعرها بالرعب، وكانت تضطر للانصياع لأوامره هى ومن معها.

يشار إلى أن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على الأمير فى سبتمبر الماضى إثر تلقى مكالمة هاتفية من شهود عيان قرب منزله، تتهمه بالاعتداء الجنسى على العاملين لديه، وقضى الأمير، ليلته فى السجن قبل أن يطلق سراحه فى اليوم التالى بكفالة قدرها 300 ألف دولار.


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