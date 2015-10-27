محافظ جنوب سيناء يستقبل وفدا إعلاميا روسيا لدعم وتنشيط السياحة بالمحافظة

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه اليوم، وفدا إعلاميا روسيا يمثل القنوات الروسية الرئيسية فى إطار دعم وزيادة السياحة الروسية القادمة إلى شرم الشيخ.

جاء ذلك بمناسبة الإعداد لإقامة احتفال فنى كبير تحييه الفنانة الروسية "نيوشا" فى أولى حفلاتها بشرم الشيخ، ومن المنتظر أن يحضر الاحتفال آلاف المعجبين، ويقام الحفل بمسرح داخل الجبل بصحراء شرم الشيخ.

أكد محافظ جنوب سيناء، أن تلك الحفلات العالمية لنجوم مشهورين لهم معجبوهم ومحبوهم يكون لها عظيم الأثر فى الترويج السياحى.

وتم خلال اللقاء إجراء حديث تليفزيونى مع ممثلى القنوات الروسية الرئيسية العاملة فى هذا المجال، وتحدث المحافظ عن زيارته لموسكو الشهر الماضى، حضر اللقاء اللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى بالمحافظة.

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