مدير أمن الإسكندرية: نعمل على تأمين اللجان..ولم نتلق أى بلاغات

تفقد اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، عملية تأمين الانتخابات أمام مقرات اللجان الانتخابية بمدرسة محمد كريم.

وشدد مدير الأمن فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، التأكيد على القوات المؤمنة للجان بالعمل على تسهيل العملية الانتخابية وتأمين اللجان والمقرات الانتخابية والهيئة القضائية بحيادية تامة، ودون تدخل من القوات فى العملية الانتخابية، مع التأكيد على حسن معاملة الناخب وتوجيهه إلى مقره الانتخابى وتنظيم الطابور الخاص بهم وإتاحة سبل الراحة لكبار السن والمعاقين والسيدات.

وقال حجازى لم نتلق أى بلاغات بالمخالفة للقانون فى الدقائق الأولى من العملية الانتخابية فى اليوم الأول لجولة الإعادة.

يذكر أن مدير الأمن وبرفقته اللواء شريف عبد الحمد مدير إدارة البحث الجنائى، تفقدا مدرسة محمد كريم، ومنها إلى مدرسة نبوية موسى ومدرسة رشدى الثانوية الصناعية بنات ثم مدرسة الأنفوشى ببحرى.