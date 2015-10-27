أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : كيف أتعامل مع الطفل في سن سنة ونصف و الثواب والعقاب -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على الأسئلة المتعلقة بالوفاة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس : يجب الرد على الأسئلة المحرجة للأطفال حتى لا تقتل حاسة الإستكشاف -
عدم اختصاص المحكمة في نظر استئناف "الحسيني" على حكم تغريمه بسبّ أحمد موسى -
أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك -
مرتضى منصور: قناة واحدة هتذيع ماتش الزمالك وإنبي -
مرتضى منصور: أنا مش باطفش مدربين -
إيناسيو: ماحدش هيدخل في شغلي.. ومش هارحم المتخاذل -
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انقطاع الكهرباء عن شمال أسوان لليوم الثالث بسبب الطقس السيئ

Google+ Print
انقطاع الكهرباء عن شمال أسوان لليوم الثالث بسبب الطقس السيئ انقطاع الكهرباء عن شمال أسوان لليوم الثالث بسبب الطقس السيئ
لليوم الثالث على التوالى، تشهد مراكز كوم أمبو وإدفو، شمال محافظة أسوان، انقطاعا للتيار الكهربائى، نتيجة الطقس السيئ الذى شهدته هذه المناطق بدءا أول من أمس، وأدى إلى هطول الأمطار بغزارة.

وتسبب انقطاع الكهرباء فى تأخر بعض اللجان عن فتح باب التصويت فى موعدها المقرر، فيما لم يؤثر انقطاع الكهرباء على سير العملية الانتخابية فى لجان هذه المناطق.

وتضم محافظة أسوان، 486 لجنة فرعية و227 مركزا انتخابيا، وبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت 923 ألفا و141 ناخبا وناخبة، موزعين على 5 دوائر انتخابية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365