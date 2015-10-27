انقطاع الكهرباء عن شمال أسوان لليوم الثالث بسبب الطقس السيئ

لليوم الثالث على التوالى، تشهد مراكز كوم أمبو وإدفو، شمال محافظة أسوان، انقطاعا للتيار الكهربائى، نتيجة الطقس السيئ الذى شهدته هذه المناطق بدءا أول من أمس، وأدى إلى هطول الأمطار بغزارة.

وتسبب انقطاع الكهرباء فى تأخر بعض اللجان عن فتح باب التصويت فى موعدها المقرر، فيما لم يؤثر انقطاع الكهرباء على سير العملية الانتخابية فى لجان هذه المناطق.

وتضم محافظة أسوان، 486 لجنة فرعية و227 مركزا انتخابيا، وبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت 923 ألفا و141 ناخبا وناخبة، موزعين على 5 دوائر انتخابية.



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