محافظ بورسعيد:بالوعات الأمطار تعمل بكفاءة وجاهزين لمواجهة أخطار الشتاء

أكد اللواء مجدى نصر الدين أمين محافظ بورسعيد أن أعمال التطهير وتسليك بالوعات المطر تعمل بكفاءة من خلال خطة محددة تم تنفيذها منذ مايقرب من 30 يوما بالتنسيق مع الأحياء .

جاء ذلك خلال جولاته لمتابعة إستعدادات مايجرى تنفيذه من أعمال تطهير وتسليك بالوعات الأمطار للوقوف على مدى مواجهة الأخطار التى تنجم من سوء الأحوال الجوية ،لافتا بأن بالوعات الأمطار تعمل بكفاءة عالية وجميع الأجهزة التنفيذية بالديوان العام للمحافظة جاهزة تماما لمواجهة أخطار الأمطار الغزيرة ناهيك عن التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على حالة الجو بصفة دورية لرفع درجة الإستعداد القصوى وإتخاذ الإجراءات والتدابير التى تؤهلنا لمواجهة المخاطر المفاجئة .

فيما أكد المحافظ أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى جاهزة بكل معداتها وسياراتها التى تعمل بالكسح والشفط بالإضافة إلى أعمال الصيانه وتطهير البيارات والشباكات بالمحطات .

ومن جانبه أكد المحافظ أن حالة الإستنفار تسود داخل الحماية المدنية ومرفق الإسعاف والصحة ومستشفياتها الحكومية ووحداتها الصحية للحفاظ على أرواح المواطنين .