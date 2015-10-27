وزيرة التضامن: الانتهاء من مسودة 4 قوانين لعرضها على البرلمان المقبل

أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن انتهاء الوزارة من مسودة 4 قوانين لعرضها على البرلمان المقبل، وهى قوانين التأمينات والمعاشات والجمعيات الأهلية والإعاقة، مضيفة أنه جار حاليا مناقشة تلك المسودات مع الوزارات والمجتمع المدنى قبل طرحها على البرلمان.

وأكدت "والى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عقب إدلائها بصوتها بجولة الإعادة بانتخابات المرحلة الأولى بدائرة الدقى والعجوزة، أهمية حسن اختيار مرشحى البرلمان المقبل، فى ظل عدد القوانين وأهميتها التى من المنتظر مناقشتها بالبرلمان المقبل.

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