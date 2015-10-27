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وزيرة الهجرة تطالب المصريين في الخارج ببناء الثقة والتوحد

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وزيرة الهجرة تطالب المصريين في الخارج ببناء الثقة والتوحد وزيرة الهجرة تطالب المصريين في الخارج ببناء الثقة والتوحد

نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ” إن إيطاليا تعطي إقامة للقُصر، الذين يصلون لشواطئها، ويتم نقلهم لدور رعاية، وذلك منذ عام 2007م، مشيرةً إلى أن الكارثة تكمن في أن شهادات الميلاد المصرية من غير صورة، مما يسبب صعوبة في التعرف على الأطفال ما إذا كانت الشهادات التي يمتلكونها تخصهم أم تخص غيرهم، مضيفةً أننا كنا نلجأ لتصويرهم، وإرسال الصورة لوزارتي الخارجية والداخلية للتعرف عليهم”، وجاء ذلك ردًا على فاروق جويدة.

وطالبت الوزيرة كل المصريين في الخارج ببناء الثقة فيما بينهم وبين ، ونبذ الاختلافات، لتوحيد الأندية والاتحادات من أجل مصلحة الوطن

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