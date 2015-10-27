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تأجيل محاكمة “حبارة” في “قتل مخبر شرطة” لجلسة الأول من نوفمبر

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تأجيل محاكمة “حبارة” في “قتل مخبر شرطة” لجلسة الأول من نوفمبر تأجيل محاكمة “حبارة” في “قتل مخبر شرطة” لجلسة الأول من نوفمبر

 

عادل حبارة

قررت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الإرهابي عادل حبارة لاتهامه بقتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير، لجلسة 1 نوفمبر، لحضور محامي المتهم مع استمر حبس المتهم.

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية المستشارين محمد التونى ومحمد الدرديري.

كانت النيابة العامة قد أحالت الإرهابى عادل محمد إبراهيم والشهير بـ”عادل حبارة” فى القضية رقم 9657 لسنة 2012 مركز شرطة أبو كبير، بتهمة قتل مخبر الشرطة ربيع عبد الله على بوحدة مباحث أبو كبير عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدماً فى ذلك السلاح النارى، وأصابه بعدة إصابات أودت بحياته ولاذ بالفرار، مستقلا مع آخر مجهول دراجة بخارية.

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