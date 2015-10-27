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للرجل بعد الخمسين.. رغبتك أقوى وقدرتك على التحكم فى القذف أفضل

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للرجل بعد الخمسين.. رغبتك أقوى وقدرتك على التحكم فى القذف أفضل للرجل بعد الخمسين.. رغبتك أقوى وقدرتك على التحكم فى القذف أفضل
يمر الرجال فى بداية الخمسينات من أعمارهم بتغيرات هرمونية فى نسبة هرمون الذكورة والتى يصاحبها العديد من الأعراض، تختلف فى شدتها من رجل الى آخر.

نتيجة لتلك التغيرات قد يصاب بعض الرجال بنوع من الإحباط والشعور بفقدان القدرة الجنسية مع التقدم فى العمر، فيما يؤكد مدرس أمراض الذكورة الدكتور محمد أبو حديد، أن الرجل بعد سن الخمسين قد يملك قدرة هامة يجهلها أغلب الرجال، وهى القدرة على التحكم فى موعد القذف أثناء العلاقة الجنسية، ففى تلك المرحلة تنخفض بصورة كبيرة أعراض عند الرجال، وتزيد قدرته الرجل فى التحكم بوقت قذف السائل المنوى.

كما أن زيادة حجم البروستاتا يتسبب فى بعض الاحتقان البسيط فى الحوض، وهو ما يرفع من الإثارة الجنسية لدى الرجل، ويجعله راغبا فى تلك العلاقة بصورة أكبر من ذى قبل ومع تحسن قدرته على القذف يمثل الأمر تطورا جيدا فى العلاقة الجنسية لديه، ولا يعنى الأمر بالطبع انتهاء صلاحيته الجنسية كما يعتقد البعض.

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