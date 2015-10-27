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"اللحوم المصنعة" تسبب إصابة الأطفال بالسكر والمرضى بالمضاعفات

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"اللحوم المصنعة" تسبب إصابة الأطفال بالسكر والمرضى بالمضاعفات "اللحوم المصنعة" تسبب إصابة الأطفال بالسكر والمرضى بالمضاعفات
قالت دكتورة إيناس شلتوت رئيسة جمعية الدراسات العربية لسكر والميتابولزم، إن اللحوم المصنعة تحتوى على مواد حافظة أكدت الدراسات أنها تتسبب فى إصابة الأطفال بالسكر من النوع الأول.

وتستكمل د. إيناس قائلة "من المعروف أن اللحوم المصنعة والتى تشمل أصنافا عديدة مثل الهامبورجر واللانشون والسجق غير محتوية على لحم صاف مائة بالمائة، ويتم إضافة مواد حافظة ونسبة عالية من ، مما يؤدى لحصول الجسم على سعرات حرارية عاليه تتسبب فى إصابة الأطفال والبالغين بالسمنة والبدانة".

وتضيف د. إيناس قائلة "تناول الأطفال مرضى السكر النوع الأول يؤدى إلى رفع مستوى السكر بالدم، وكذلك اضطراب مستوى الدهون فى الدم مثل الكولسترول والدهون الثلاثية".

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مصر 365

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