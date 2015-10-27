لمريض السكر.. 5 نصائح لحمايتك من المضاعفات فى الشتاء

مرض السكر أحد الأمراض التى تصيب الكثيرين نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، منها السمنة والعادات الغذائية الخاطئة.

يساهم عدم استقرار الأحوال المناخية نتيجة انتقال الفصول فى زيادة تناول المرضى لبعض الأطعمة التى تجلب لهم الدفء.

>حول ذلك يقول دكتور هشام مجد الدين أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بقصر العينى، إن قدوم موسم الشتاء وتغير الأحوال الجوية وتحول الطقس من الحار إلى البارد يؤدى إلى زيادة فرص إصابة الأشخاص بصفة عامة وخاصة مرضى السكرى بالتهابات الجهاز التنفسى والأنفلونزا.

أهم النصائح والإرشادات التى يجب على مريض السكرى مراعاتها فى الطقس البارد

>ويستكمل د. هشام أن مريض السكر للتغلب يحاول التغلب على الإحساس بالبرد بتناول بعض الأطعمة والأغذية الغنية بالسكريات مثل البطاطا والنشويات التى تمنحه الشعور بالدفء، مما يتسبب فى ارتفاع مستوى السكرى فى الدم.

ولذلك يقدم د. هشام بعض النصائح والإرشادات التى يجب على مرضى السكرى مراعاتها فى الطقس البارد لضبط مستوى الجلوكوز بالدم وأهمها":

1)عدم الإفراط فى الأطعمة الغنية بالسكريات.

>2)الاهتمام بالحصول على مصل التطعيم ضد الأنفلونزا.

>3)يفضل أن يبذل مريض السكر مجهودا بدنيا عقب تناول الطعام للحصول على الدفء وكذلك حرق السكريات بالجسم من خلال ممارسة الرياضة والحركة.

>4)تناول الأدوية بانتظام.

>5)تناول الأغذية الغنية بفيتامين c للوقاية من الأنفلونزا.