دراسة فرنسية تؤكد: الحشيش يسبب الإصابة بالجلطة الدماغية

أضرار الحشيش لا تنتهى وتواصل الأبحاث الطبية التأكيد على المخاطر الصحية التى يتسبب فيها، وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من مستشفى جامعة ستراسبورج الفرنسية، أن تدخين مخدر الحشيش يرفع فرص الإصابة بالجلطة الدماغية.

وشملت الدراسة 334 شخصاً، وكشفت النتائج أن مدخنى الحشيش يصابون بضيق فى الأوعية الدموية للمخ، وكما يصبحون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية –بنوعيها الجلطات أو النزيف- فى عمرٍ صغير مقارنة ً بالأشخاص الذين لا يتعاطونه.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of the American College of Cardiology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجارى.

ويصاب الشخص بالسكتة الدماغية بسبب نقص إمدادات الدم إلى المخ أو بسبب انقاطعها تماماً، وبالتالى لا تحصل خلاياه على القدر الكافى من الأكسجين أو العناصر الغذائية التى تحتاجها، وهو ما يؤدى إلى موتها، وقد يظهر المرض فى صورة جلطة أو نزيف.

وكانت الأبحاث الحديثة قد كشفت عن مخاطر صحية كبيرة لمخدر الحشيش، حيث ثبت أنه يرفع فرص الإصابة بالجنون والذهان والشيزوفرينيا، وأيضاً يعرض متعاطيه للإصابة بسرطان الخصية وضعف الذاكرة والاكتئاب والقلق.