أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : كيف أتعامل مع الطفل في سن سنة ونصف و الثواب والعقاب -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على الأسئلة المتعلقة بالوفاة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس : يجب الرد على الأسئلة المحرجة للأطفال حتى لا تقتل حاسة الإستكشاف -
عدم اختصاص المحكمة في نظر استئناف "الحسيني" على حكم تغريمه بسبّ أحمد موسى -
أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك -
مرتضى منصور: قناة واحدة هتذيع ماتش الزمالك وإنبي -
مرتضى منصور: أنا مش باطفش مدربين -
إيناسيو: ماحدش هيدخل في شغلي.. ومش هارحم المتخاذل -
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة فرنسية تؤكد: الحشيش يسبب الإصابة بالجلطة الدماغية

Google+ Print
دراسة فرنسية تؤكد: الحشيش يسبب الإصابة بالجلطة الدماغية دراسة فرنسية تؤكد: الحشيش يسبب الإصابة بالجلطة الدماغية
أضرار الحشيش لا تنتهى وتواصل الأبحاث الطبية التأكيد على المخاطر الصحية التى يتسبب فيها، وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من مستشفى جامعة ستراسبورج الفرنسية، أن تدخين مخدر الحشيش يرفع فرص الإصابة بالجلطة الدماغية.

وشملت الدراسة 334 شخصاً، وكشفت النتائج أن مدخنى الحشيش يصابون بضيق فى الأوعية الدموية للمخ، وكما يصبحون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية –بنوعيها الجلطات أو النزيف- فى عمرٍ صغير مقارنة ً بالأشخاص الذين لا يتعاطونه.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of the American College of Cardiology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجارى.

ويصاب الشخص بالسكتة الدماغية بسبب نقص إمدادات الدم إلى المخ أو بسبب انقاطعها تماماً، وبالتالى لا تحصل خلاياه على القدر الكافى من الأكسجين أو العناصر الغذائية التى تحتاجها، وهو ما يؤدى إلى موتها، وقد يظهر المرض فى صورة جلطة أو نزيف.

وكانت الأبحاث الحديثة قد كشفت عن مخاطر صحية كبيرة لمخدر الحشيش، حيث ثبت أنه يرفع فرص الإصابة بالجنون والذهان والشيزوفرينيا، وأيضاً يعرض متعاطيه للإصابة بسرطان الخصية وضعف الذاكرة والاكتئاب والقلق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365