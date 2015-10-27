جاريدو لـ في الجول: وجدت كل الدعم من أيوب وعلي ماهر في الأهلي، ولكن

هل لايزال أحمد أيوب محتفظا برقم هاتفه؟ هذا أول ما قاله الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للأهلي عندما نقل له FilGoal.com كلمات مساعده أحمد أيوب عن عمله.

أيوب قال إنه استمتع بالعمل مع جاريدو الذي وصفه بواحد من أفضل المدربين الأجانب الذين عملوا مع الأهلي. ( اقرأ تصريحاته )

ونفى بذلك أيوب كل ما أشيع عن أن جاريدو لم يلق الدعم والمساندة المطلوبة من جهازه الفني لينجح مع الأهلي، أو تعرض لمؤامرة من اللاعبين للإطاحة به.

وتحدث FilGoal.com مع جاريدو الذي يتواجد حاليا في مدينة فالنسيا بإسبانيا عن كلمات أيوب، وأراد الرجل أن يتحدث عن الدعم الذي وجده من مساعديه أيوب وعلي ماهر في الأهلي.

وكل ما يلي على لسان جاريدو ..

"سعيد جدا بما قاله أيوب عني".

"وجدت الكثير من التعاون من أحمد أيوب وعلي ماهر، كما أنهما كانا رائعين على المستوى الشخصي أيضا".

"أتمنى أن يحصل أيوب على فرصته مع الأهلي مستقبلا، لأنه مدرب رائع وشخص يستحق الثقة".

"كما قلت في أكثر من مناسبة، كنت سعيدا جدا بالعمل في الأهلي".

"اعتقد أننا كنا نعمل في الاتجاه الصحيح في الأهلي، لكن لا تنسوا أن المهمة كانت مع العديد من اللاعبين الشباب والجدد".