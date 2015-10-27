محافظ أسيوط يتابع فتح اللجان الانتخابية وتوافد المواطنين على التصويت

تابع المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بدء فتح اللجان الانتخابية في كافة المقرات على مستوى المحافظة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للاطمئنان على العملية الانتخابية وسير عملية التأمين وتوافد المواطنين على اللجان وأصدر تعليمات لرؤساء المراكز والاحياء والقرى بتوفير كافة التسهيلات لوصول الناخبين الى لجانهم دون معوقات.

وقال محافظ أسيوط أنه يدعو كل مواطن مصري للنزول والإدلاء بصوته بإعتباره أمانة يقتضي عليه الواجب نحو الوطن تأديتها لافتاً إلى أن البرلمان القادم يمثل خطوة مهمة في إكتمال العملية الديمقراطية وينهي الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.

وأضاف اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة بأن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي عدا تأخر بعض اللجان في الفتح ببعض مراكز أسيوط وتم التعامل مع هذه الحالات وإبلاغ غرفة عمليات اللجنة العامة للانتخابات لسرعة فتحها أمام الناخبين.