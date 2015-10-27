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محافظ الإسماعيلية يكرم المهندسين المشاركين فى إنشاء مدرسة "المرزوقية"

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محافظ الإسماعيلية يكرم المهندسين المشاركين فى إنشاء مدرسة "المرزوقية" محافظ الإسماعيلية يكرم المهندسين المشاركين فى إنشاء مدرسة "المرزوقية"
قام اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، بتكريم عدد من المهندسين الذين شاركوا فى إنشاء وتشييد مدرسة قرية المرزوقية للتعليم الأساسى المشتركة الجديدة، والتى تم إنشاؤها وتجهيزها ودخولها الخدمة الفعلية مع بداية العام الدراسى الحالى فى فترة زمنية لم تتجاوز ستة أشهر ونصف فقط من العمل المتواصل على مدى 24 ساعة والذى يعد إنجازا غير مسبوق .

وكان محافظ الإسماعيلية، قد قام بتكريم المهندسين فى حضور المهندس أبوالسعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة ومحمد أبو سنة رئيس تحرير جريدة القناة.

وقد شمل التكريم كل من المهندس مكرم نجيب جندى رئيس التنفيذ والمهندسة نجلاء فتحى أمين مهندس التنفيذ، والمهندس خالد عبد المطلب إسماعيل مهندس تكميلى، والمهندسة سالى عاطف عبد الحميد مهندس التجهيزات، والأستاذ محمد أبو النجا مشرف التنفيذ، والمهندس عبد الحميد عبد الفتاح سليمان المقاول، والمهندس محمد حسام جريش.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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