إصابة عجوز بكسر فى القدم أثناء إدلائها بصوتها بالفيوم

أكد الدكتور سامح محمد السيد مدير إسعاف الفيوم، أن إحدى الناخبات أصيبت باشتباه بكسر فى قدمها اليمنى إثر سقوطها فى إحدى اللجان الانتخابية بمركز أطسا.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت غرفة العمليات التى تم تشكيلها بإسعاف الفيوم لمتابعة جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية قد تلقت إخطارا بإصابة سيدة عجوز تدعى جوافة حافظ عيد 70 سنة إثر سقوطها فى إحدى اللجان الانتخابية بمدرسة الغرق بمركز أطسا أثناء إدلائها بصوتها، وعلى الفور تم نقلها بسيارة الإسعاف المتواجدة أمام اللجنة، وتبين إصابتها باشتباه كسر فى قدمها اليمنى.