غدا.. تلقى عروض المكاتب الاستشارية لتحديد جدوى مدينة الأثاث الجديدة بدمياط

تتلقى محافظة دمياط، غدا الأربعاء، العروض المقدمة من المكاتب الاستشارية، التى تم اختيارها بناء على المناقصة المعلنة بتاريخ 4 أكتوبر 2015.

والخاصة بطرح العروض الفنية والمالية الخاصة بالمشروع مدينة الأثاث بمدينة دمياط لتحديد مصير المدينة الجديدة المزمع إقامتها بمنطقة شطا بمحافظة دمياط، حيث سحبت 8 مكاتب استشارية كراسة الشروط تمهيدا لتقديم العروض اللازمة.

وتعد هذه المدينة هى أول مدينة أثاث متكاملة تقام على أرض محافظة دمياط التى تشتهر كواحدة من المحافظات المتخصصة بصناعة الأثاث على مستوى العالم.

يقوم كل مكتب استشارى، بإعداد عرض تقديمى متضمنا دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسة التسويقية، وتحديد التكاليف الخاصة بالإنشاءات، وتحديد جدول بالمهام المطلوبة والفترة الزمنية اللازمة للتنفيذ مع عرض المقترحات والتوصيات اللازمة.

ومن المقرر، أن يتم تشكيل لجنة فنية متخصصة بالتنسيق بين محافظة دمياط ووزارة الصناعة لدراسة، وتقييم كافة العروض المقدمة والمفاضلة بينها لاختيار الأفضل منها بما يتناسب مع طبيعة المشروع.

ويضم المشروع 2175 ورشة صغيرة لصناعة الأثاث، ويقام هذا المشروع على مساحة 331 فدانا فى موقع متميز بمدخل محافظة دمياط من ناحية شطا، كما يضم 2175 ورشة صغيرة ومتوسطة و75 مصنع كبير و57 مصنعا مكملا، ومصانع الدهانات صديقة البيئة، وتضم معرضا كبيرا للأثاث علي مساحة 110 آلاف متر مربع لحل مشكلة التسويق التى يعانى منها صناع الأثاث، مع مراعاة إقامة مراكز خدمية بين كل مجموعة من الورش الصغيرة والمتوسطة تضم أحدث المعدات والآلات التكنولوجية.

من جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، لـ"اليوم السابع"، إن مخطط مدينة الأثاث الجديدة صمم بحيث تكون بها مجموعة من المكونات لجعلها مدينة صناعية متكاملة، تضم فندقا للإقامة ومركزا خدميا ومركزا تدريبيا تكنولوجيا ومستشفى لليوم الواحد ومركز للأطراف الصناعية ومخازن للأخشاب ومراكز خدمية بها أحدث الماكينات بين الورش الصغيرة والمتوسطة، لتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تجفيف التربة الخاصة بالموقع بنسبة 100%، كما تم عمل دراسة مبدئية لاحتياجات المدينة من الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، وتم تخطيط الطرق، وعمل رفع مساحى ورفع شبكى لكامل المساحة، لافتا إلى أن تقديم عروض الشركات سيتم من خلال مركز تحديث الصناعة، يليها تشكيل لجنة برئاسة المحافظ، وتضم ممثلين من وزارة الصناعة والإسكان والاستثمار لدراسة هذه العروض وتقييمها واختيار الأفضل منها.



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