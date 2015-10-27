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السيسى ومحمد بن زايد يعقدان جلسة مباحثات ثنائية فى "أبو ظبى"

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السيسى ومحمد بن زايد يعقدان جلسة مباحثات ثنائية فى "أبو ظبى" السيسى ومحمد بن زايد يعقدان جلسة مباحثات ثنائية فى "أبو ظبى"
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قليل فى زيارة عمل، حيث كان فى استقباله لدى وصوله "أبوظبى"، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويعقد الرئيس السيسى ومحمد بن زايد جلسة مباحثات ثنائية، لمناقشة الأوضاع بالمنطقة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمتان السورية واليمنية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ويضم الوفد المرافق للرئيس السيسى، سامح شكرى وزير الخارجية أشرف سالمان وزير الاستثمار والسفير علاء يوسف المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية.


>- الرئيس السيسى يصل أبو ظبى فى مستهل جولته الخارجية
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