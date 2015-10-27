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جامعة المنوفية تطلق مبادرة جامعة خالية من فيروس "سى"

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جامعة المنوفية تطلق مبادرة جامعة خالية من فيروس "سى" جامعة المنوفية تطلق مبادرة جامعة خالية من فيروس "سى"
وافق مجلس جامعة المنوفية فى جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور معوض الخولى، رئيس الجامعة، على إطلاق مبادرة "جامعة خالية من فيروس سى"، والتى يتم من خلالها بدء برنامج الفحص الشامل لكافة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وإجراء التحاليل للكشف عن فيروس "سى" على أن تتولى الجامعة من خلال معهد الكبد القومى متابعة الحالات التى يكشف التحليل عن إصابتها بالفيروس وتقديم العلاج لها بالمجان دون أن يتحمل أى من أعضاء تلك الفئات أى أعباء مادية حيث تتكفل الجامعة بتدبير الموارد المالية للقضاء على الفيروس نهائيًا لتصبح الجامعة خالية تمامًا من الإصابة بذلك المرض.

وأعلن الدكتور معوض الخولى، رئيس الجامعة، أن المبادرة تتضمن تنظيم حملات توعية وتعريف بالهدف من تلك المبادرة مع تسيير قوافل طبية وفق جدول زمنى محدد لأخذ العينات من الأفراد داخل الكليات، ثم يتم تحليلها والكشف عن الفيروس بمعامل معهد الكبد القومى، وعند ظهور حالات إيجابية يتم متابعتها وصرف العلاج اللازم لها من المعهد بالمجان.

وأضاف رئيس الجامعة أنه فى إطار تواصل الجامعة مع المجتمع فقد قررت الجامعة اختيار قرية كفر رماح مركز منوف فى نطاق محافظة المنوفية للبدء فى تطبيق نفس المبادرة بها لتصبح القرية خالية من فيروس "سى" ولتكون تلك القرية رمزًا ونموذجًا للعلاقة الإيجابية بين الجامعة والمجتمع.

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مصر 365