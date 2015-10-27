تموين الإسكندرية تواصل حملاتها لضبط الأسعار بالأسواق

قام ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية بحملات تموينية بدوائر أقسام المدينة لضبط كافة الجرائم والمخالفات التموينية والسلع الغير صالحة للاستهلاك الآدمي والسلع التموينية المدعمة والسلع مجهولة المصدر لتحقيق الانضباط في القطاع التمويني وإحكام السيطره علي الأسواق وأسعار السلع الغذائية

وتم التنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لضبط عملية الأسعار وعدم ارتفاعها عشوائياً غير مبرر لتكون فى متناول المستهلك بالسعر العادل الغير مغالا فيه.

و تم التنسيق مع مديرية التموين والجهات الرقابية المختلفة حيث قام ضباط الإدارة بالمرور علي المجتمعات الاستهلاكية بدائرة المدينة وكذا متابعة الأسواق المتنقله التي تم عقدها اليوم بدوائر أحياء المنتزه وغرب والعجمى .

و تم التأكد من توافر السلع الغذائية المعروضة بالفروع والأسواق والتأكد من صلاحيتها وبيعها بالسعر الرسمى والمرور على الأسواق بدائرة المدينه ومحلات بيع الأغذية والتأكد من صلاحية المعروض منها وتوافر كافة السلع والخضروات والفاكهة .

كما تمكن ضباط الإدارة من ضبط كل من محمد م ن ا 38 سنة المدير المسئول عن مخزن تابع لمطعم أبو كمال لمزاولتة نشاطاً غير مشروع فى مجال تخزين اللحوم والجبن الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بقصد استخدامها فى تصنيع المأكولات بالمطعم .

تم استهداف المخزن وضبط المتهم وضبط الآتى { 70 كجم لحوم ودهون – 78 كجم جبن موتزريلا } جميعها بها تغيير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي .

كما تم ضبط مجدى خ ع 55 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد 42 جهاز كهربائي " مكواه – خلاط – مفرمة سخان مياه " جميعها أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

وضبط محمد ا م م سن 31 بائع مواد بترولية لقيامه بتجميع عدد " 145" لتر سولار مدعم بقصد إعادة بيعه بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى ، وضبط ناجى ع ال سن 31 بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد " 200 " علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر .