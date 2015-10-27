جولة مفاجئة لمحافظ البحيرة بمركزى أبو حمص وكفر الدوار فجر اليوم

قام الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة فى الساعات الاولى من صباح اليوم، بزيارة مركزى كفر الدوار وابو حمص حيث تاكد من انهاء كافة الاستعدادت لبدء جولة الاعادة من الانتخابات البرلمانية وجاهزية جميع اللجان والمقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين وتوفير كافة التيسيرات والتسهيلات لهم .

يأتى ذلك فى إطار الجولات الميدانية التى يقوم بها للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة اعمال النظافة ورفع تراكمات المياه الناتجعة عن سقوط الامطار

وأكد المحافظ خلال جولته بشوارع مدينة ابو حمص انه تم رفع جميع تراكمات وتجمعات المياه الناتجة عن سقوط الامطار بالمدينة، كما قام المحافظ بجولة بمدينة كفر الدوار تفقد خلالها شوارع المدينة للتاكد من عدم وجود تجمعات لمياه الامطار ووجه برفع المخلفات التراكمات الموجودة على جانبى شارع الجيش.

وتفقد المحافظ اقسام الطوارىء والعناية المركزة والاشعة بالمستشفى الشاملة بكفر الدوار، وراجع كشوف النوباتجية الخاصة بالاطباء واطقم التمريض وقرر لفت نظر مشرفة الادوار لعدم تواجد بعض مشرفات التمريض بالادوار المخصصة لهن، وقرر تحويل مسئول النظافة ومسئول صيانة الكهرباء للتحقيق لسوء مستوى النظافة ووجود بعض التراكمات لمعدات قديمة بأرضية المستشفى.

شملت جولة المحافظ تفقد بنك الدم حيث تاكد من توافر 50 كيس من اكياس الدم والبلازما لمواجهة اى طارىء ووجه بصرف اى كميات من الدم لحالات الطوارىء دون التقيد بضرورة التبرع، كما اطمأن على سير العمل بالاعمال الانشائية للمبنى الملحق بالمستشفى، وشدد على ضرورة الانتهاء من جميع الاعمال وفقا للبرنامج لزمنى المحدد لها ووجه الوحدة المحلية لمركز ومدينىة كفر الدوار برفع المياه الموجودة داخل سور المستشفى والناتجة عن انفجار احدى مواسير المياه.

وكلف محافظ البحيرة وكيل مديرية الصحة بتفعيل دور التفتيش الصيدلى للتاكد من تواجد صيدلى ممارس بكل صيدلية بدائرة المحافظة، كما قرر توقيع غرامة مالية على الصيدلية المواجهة لمستشفى كفر الدوار لتواجد تجمعات وتراكمات قمامة أمامها ناتجة عن القاء مخلفات الصيدلية.