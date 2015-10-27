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تأخر فتح لجنة جزيرة ببا فى بنى سويف لغياب القاضى و3 لجان أخرى بالفيوم

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تأخر فتح لجنة جزيرة ببا فى بنى سويف لغياب القاضى و3 لجان أخرى بالفيوم تأخر فتح لجنة جزيرة ببا فى بنى سويف لغياب القاضى و3 لجان أخرى بالفيوم
شهدت اللجنة رقم 16 بمدرسة جزيرة ببا بدائرة بندر ومركز ببا جنوب بنى سويف، تأخر فتح اللجان لعدم وصول القضاة لأكثر من ساعة ونصف، رغم توافد الناخبين وتواجدهم أمام اللجان.

وفى محافظة الفيوم، تأخر بدء التصويت بـ3 لجان انتخابية بدائرة مركز سنورس حتى الآن، ولم يتم فتح باب التصويت للمواطنين رغم تواجد عدد من الناخبين باللجان الانتخابية.

وأكد أحمد السنى أحد المراقبين أنه يتواجد فى اللجان رقم 71 و72 و73 بمدرسة جرفس للتعليم الأساسى بمركز سنورس، وأنه لم يتم بدء التصويت باللجان حتى الآن رغم تواجد استمارات الاقتراع والناخبين وتأمين اللجان، إلا أنه تم تأخير بدء التصويت بحجة ترتيب الأوراق، مؤكدًا أنه تم منع المندوبين والمراقبين من الدخول للجان.

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