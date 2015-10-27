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وزيرة التضامن: المشاركة بالمرحلة الأولى للانتخابات فى حدود النسب العالمية

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وزيرة التضامن: المشاركة بالمرحلة الأولى للانتخابات فى حدود النسب العالمية وزيرة التضامن: المشاركة بالمرحلة الأولى للانتخابات فى حدود النسب العالمية
أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن نسبة المشاركة فى انتخابات المرحلة الأولى، وفقا لتقديرات اللجنة العليا للانتخابات، تصل إلى 26%، وهى نسبة تتوافق مع حدود النسب العالمية للانتخابات.

وأضافت الوزيرة، فى تصريحات صحفية، عقب إدلائها بصوتها فى مرحلة الإعادة بالانتخابات البرلمانية، بدائرة الدقى والعجوزة، أن إدلاء الناخب بصوته يتم بسهولة ويسر، خاصة مع زيادة عدد اللجان الفرعية ووعى المواطنين بالمشاركة.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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