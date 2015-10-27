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السفارة الأمريكية ترحب بالتحاق أول رائد فضاء مصرى بناسا على "فيس بوك"

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السفارة الأمريكية ترحب بالتحاق أول رائد فضاء مصرى بناسا على "فيس بوك" السفارة الأمريكية ترحب بالتحاق أول رائد فضاء مصرى بناسا على "فيس بوك"
نشرت صفحة السفارة الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ترحيبا بأكرم عبد اللطيف أول رائد فضاء مصرى يلتحق بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

وقالت السفارة عبر صفحتها "نود الترحيب بأكرم عبد اللطيف، أول رائد فضاء مصرى يلتحق بوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، ونتمنى لك حياة سعيدة وعملا مبهرا فى فلوريدا".

ويقيم أكرم عبد اللطيف منذ 7 أعوام فى مدينة ميونيخ بألمانيا، أى منذ كان عمره 20 سنة تقريبا وما زال مصرى الجنسية ولم يستبدلها بالألمانية، وهو من حى الجديدة فى القاهرة، وتم اختياره لبرنامج علمى تابع لمنظمة "فور هاير" التى تدرب المتحمسين لأن يكونوا رواد فضاء، من دون أن تشترط الجنسية، وتهدف من برنامجها غير الربحى، إلى إرسال رواد بدءا من 2017 لإجراء بعض التجارب العلمية، فتقدم إلى برنامجها مئات المرشحين من جنسيات مختلفة، وكل منهم كان يأمل أن تنتهى المنافسة باختياره.

واختار القائمون على البرنامج 11 من بين المئات المتقدمين هم 9 أمريكيين وكندى، ومعهم العربى والمسلم والمصرى الوحيد أكرم عبداللطيف المتزوج من مصرية، أب منها لابن وحيد.
>ودرس أكرم أمين عبداللطيف، فى الجامعة الألمانية بالقاهرة، وتابع دراسته بدءا من 2009 بمدينة شتوتغارت بألمانيا، فحصل على بكالوريوس بالاتصالات، وبعدها حصل من معهد "توم" الألمانى على ماجستير بهندسة الطائرات، وعلى ثانية بتكنولوجيا علم فضاء منحنى الأرض من جامعة ميونيخ التى نشرت تقريرا قبل مدة، أشادت به فيه ليكون ضمن البرنامج الهادف إلى إرسال رائد أو رائدين فى رحلة كل مرة، ممن سيقومان بتجارب علمية مختلفة، وعلى ارتفاع أقصاه 130 كيلومترا عن الأرض.

- بالصور..الرئيس الأمريكى يكرم رواد الفضاء وعلماء الفلك بالبيت الأبيض
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