مسن بلجنة انتخابية بأكتوبر: "اللى مينزلش ميستاهلش يكون مصرى"

قال صالح على صالح البالغ من العمر 86 عامًا، إنه حرص على النزول والمشاركة بجولة الإعادة بالانتخابان البرلمانية، لأن مصر غالية على الجميع، مضيفا: "اللى مينزلش ميستاهلش يكون مصرى، لازم كل واحد ينزل يشارك لأنه واجب وطنى، لمصلحة الدولة، السيسى مش هايعمل كل حاجه بنفسه وبمفرده".>وأضاف الحاج صالح خلال تصويته بلجنة المدرسة الثانوية العامة للبنين بالحى السادس بمدينة 6 أكتوبر: "الشباب مش من حقه يعترض على نزول كبار السن، لأنهم واخدين حقهم تالت ومتلت، لكن احنا خلاص فرصنا أصبحت ضعيفة جدا، والإخوان خلاص انتهوا، أنا خدمت 35 سنة فى الشرطة، وأطالب الجميع بالنزول للمشاركة".

وأشار إلى أن الانتخابات تعد خطوة نحو اختيار المستقبل، والعزوف عن عمليات التصويت أمر سلبى.

ويتنافس فى دوائر الجيزة الـ16 بالجولة الثانية 72 مرشحا لحصد 36 مقعدا بعد فوز مرشح الدقى والعجوزة عبد الرحيم على.

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>ويبلغ عدد المقيدين بجداول الناخبين فى الجيزة حوالى 6.4 مليون ناخب فى 2219 لجنة فرعية بـ16 دائرة هى "الجيزة - أبو النمرس والحوامدية – البدرشين - الصف- العياط- أطفيح- بولاق الدكرور- العمرانية- الطالبية- إمبابة- العجوزة- الهرم- كرداسة- مدينة 6 أكتوبر- الوراق وأوسيم- منشأة القناطر".

وأسفرت الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية بـ14 محافظة هى "الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح" يومى 18 و19 أكتوبر الجارى عن فوز 4 مرشحين "فردى منهم اثنان فى أسيوط وواحد بالوادى الجديد وواحد بالجيزة، وقائمة "فى حب مصر" بقطاعى الصعيد وغرب الدلتا بإجمالى 60 مقعدا ليتنافس فى جولة الإعادة باقى المرشحين على 222 مقعدا فرديا فقط بعد حسم 4 مقاعد بالجولة الأولى.