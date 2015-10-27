مزارع ونجليه يقتلان صهرهم بسبب خلافات مصاهرة في المنيا‎

مزق مزارع ونجليه بمركز ديرمواس جنوب المنيا جسد حارس أمن بهيئة الطرق، بسبب وجود خلافات مصاهرة بينهم.

كان اللواء حسن سيف، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود عفيفي، مدير المباحث، يفيد بمقتل المدعو “أحمد أنور” 50 عامًا – حارس أمن بهيئة الطرق، وعلى الفور انتقل العقيد عصام الخضري، رئيس فرع البحث الجنائي جنوب، ومعاونه النقيب علاء البرادعي، لمكان الحادث، حيث تبين أن المتهمين بقتله، هم:” مصطفى سعد” 62 عامًا، ونجليه “حمادة” 35 عامًا – حاصل على دبلوم، و”ياسر” 33 عامًا – فلاح، والمقيمون ببندر ديرمواس.

وأوضحت التحريات أن المتهمين كانوا قد تربصوا بالمجني عليه أثناء ذهابه للعمل، ومزقوا جسده بالأسلحة البيضاء، حتى زهقت روحه، بسبب خلافات مصاهرة بينهم، حيث أن المجني عليه “حما نجلة خالة المتهمين”، وأن الخلافات تحدث بين تلك العائلات بشكلٍ مستمر، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.