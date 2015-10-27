نجم يونايتد وبايرن السابق يستعد لمقابلة بعض عشاق الدوري الإنجليزي في مصر

قال أوين هارجريفز لاعب مانشستر يونايتد السابق إنه سيأتي إلى مصر لمقابلة بعض الجمهور المتابع لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر حساب بنك باركليز الخاص بالقارة الإفريقية فيديو للاعب الدولي السابق وهو يعلن عن قدومه لمصر لتسويق مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويرعى بنك باركليز بطولة الدوري في إنجلترا منذ عام 2001 ويسعى لعمل المزيد من الدعاية والتسويق للمسابقة في القارة السمراء.

وقال هارجريفز لمتابعيه عبر الفيديو:"أهلا مصر أنا أوين هارجريفز. باركليز سيرسلونني إليكم. أنتظر مقابلة بعض جماهير الدوري الإنجليزي".

ويعد هارجريفز أحد من لعبوا لقطبي مدينة مانشستر وقضى معظم مشواره الكروي في بايرن ميونيخ الذي توج معه بدوري أبطال أوروبا عام 2001 قبل أن يفوز باللقب مرة أخرى بعد 7 سنوات بقميص يونايتد.