أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : كيف أتعامل مع الطفل في سن سنة ونصف و الثواب والعقاب -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على الأسئلة المتعلقة بالوفاة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس : يجب الرد على الأسئلة المحرجة للأطفال حتى لا تقتل حاسة الإستكشاف -
عدم اختصاص المحكمة في نظر استئناف "الحسيني" على حكم تغريمه بسبّ أحمد موسى -
أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك -
مرتضى منصور: قناة واحدة هتذيع ماتش الزمالك وإنبي -
مرتضى منصور: أنا مش باطفش مدربين -
إيناسيو: ماحدش هيدخل في شغلي.. ومش هارحم المتخاذل -
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نجم يونايتد وبايرن السابق يستعد لمقابلة بعض عشاق الدوري الإنجليزي في مصر

Google+ Print
نجم يونايتد وبايرن السابق يستعد لمقابلة بعض عشاق الدوري الإنجليزي في مصر نجم يونايتد وبايرن السابق يستعد لمقابلة بعض عشاق الدوري الإنجليزي في مصر

قال أوين هارجريفز لاعب مانشستر يونايتد السابق إنه سيأتي إلى لمقابلة بعض الجمهور المتابع لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر حساب بنك باركليز الخاص بالقارة الإفريقية للاعب الدولي السابق وهو يعلن عن قدومه لمصر لتسويق مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويرعى بنك باركليز بطولة الدوري في إنجلترا منذ عام 2001 ويسعى لعمل المزيد من الدعاية والتسويق للمسابقة في القارة السمراء.

وقال هارجريفز لمتابعيه عبر الفيديو:"أهلا مصر أنا أوين هارجريفز. باركليز سيرسلونني إليكم. أنتظر مقابلة بعض جماهير الدوري الإنجليزي".

ويعد هارجريفز أحد من لعبوا لقطبي مدينة مانشستر وقضى معظم مشواره الكروي في بايرن ميونيخ الذي توج معه بدوري أبطال أوروبا عام 2001 قبل أن يفوز باللقب مرة أخرى بعد 7 سنوات بقميص يونايتد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"

كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية