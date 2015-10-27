السولية: انتقلت للشعب بسبب العشري

أثنى عمرو السولية لاعب الشعب الإماراتي على مدربه طارق العشري وأكد أنه انتقل للفريق لوجود الأخير على رأس الجهاز الفني به.

وانتقل السولية مطلع الموسم الحالي من الإسماعيلي للشعب بعدما تولى العشري قيادة الأخير عقب انتهاء مسيرته مع إنبي في الدوري المصري.

وقال السولية لصحيفة الاتحاد الإماراتية:"معرفة المدرب بقدرات لاعبيه وثقته فيهم تساعدهم كثيرا على تقديم الأفضل".

وأضاف "وجود طارق العشري يسهل كثيرا من مهمتي مع الفريق نظرا لخبرته الكبيرة ونجاحاته السابقة".

وأتم "تربطني به علاقة ممتازة. فانتقاله للشعب شجعني على خوض التجربة مع الفريق".