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مران الأهلي.. بيسيرو يجتمع بلاعبين

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مران الأهلي.. بيسيرو يجتمع بلاعبين مران الأهلي.. بيسيرو يجتمع بلاعبين

اجتمع جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي بالظهير الأيسر حسين السيد الذي شارك أساسيا بدلا من صبري رحيل الموقوف في فوز فريقه على غزل المحلة بهدفين دون مقابل الأحد.

وجلس أيضا البرتغالي منفردا مع لاعب الوسط حسام عاشور الذي تعرض للإصابة ضد المحلة ولم تتحدد بعد إمكانية مشاركته في المباراة المقبلة أمام بتروجيت يوم السبت.

وأجرى لاعبو الفريق الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة المحلة مرانا استشفائيا وانتظم رحيل في التدريب الجماعي لباقي اللاعبين.

ويحل الأهلي ضيفا على بتروجيت السبت ثم يستضيف المقاصة في الجولة الرابعة من الدوري الخميس 4 نوفمبر المقبل.

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