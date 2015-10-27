«موارد دبي» تعقد النسخة الرابعة من "منارة الموارد البشرية"

كجزءٍ من سياسة التركيز المستمر والاستراتيجي لتطوير قدرات موظفي الموارد البشريّة في حكومة دبي، وتعزيزًا لمفهوم المركز المعرفي المتكامل، تعقد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي غدا (الأربعاء) "منارة الموارد البشرية" بنسختها الرابعة.

حيث تركز المنارة لهذ العام على محور الاستراتيجية المختص في الموارد البشرية، أحد المحاور الخمسة الرئيسة التي يغطيها نطاق المنارة، وتتخذ من "بناء الكفاءات" عنوانًا لها، وهو بدوره ما اكتسب أهمية كبرى من خلال حرص كافة المنظمات والمؤسسات في الآونة الأخيرة على استخدام مفاهيمه لتحديد وتطوير القدرات والمهارات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وتعّد المنارة في مضمونها منبرًا لمناقشة أفضل ممارسات الموارد البشريّة وتبادلها وتعزيزها بين الممارسين والأخصائيين المحليين، والخبراء الإقليميين والدوليين العاملين في نفس المجال، ممّا يسهم بشكلٍ فاعل في تعزيز المسيرة التقدمية لأداء القطاع الحكومي بشكل خاص والارتقاء بكافة عناصر العملية التنموية بشكلٍ عام.

وتستهدف المنارة لهذا العام ما يصل إلى 70 جهة حكومية محلية واتحادية وشبه حكومية وغيرها من الجهات ذات الشأن، إلى جانب عدد من المتحدثين والخبراء والأخصائيين من دول العالم المختلفة، يجتمعون تحت سقفٍ واحد وعلى مدى يومٍ كامل لتغطية أهم التحديات والقضايا الراهنة الخاصة بالارتقاء بعملية تطوير وبناء وتنمية الكفاءات والقدرات المواطنة.

وفي هذه المناسبة، صرّحت أمل بن عدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وقالت" تعّد الموارد البشرية الركيزة الأساسية، وأحد دعائم التنمية المستدامة والنهضة الشاملة، فالموارد البشرية المدربة ذات الكفاءة هي الأساس في تحقيق التفوق والتميز لأي مؤسسة كانت، وعليه، وكجزءٍ من العملية التطويرية، نسعى دائمًا إلى توفير البيئة المناسبة من أنشطة وفعاليات ومشاريعٍ ومبادرات، لنحصد نتاج النقاشات العلمية والمهنية من أصحاب الخبرة، لتنعكس النتائج على كافة مفاصل العملية التنموية الشاملة في الدولة".

يذكر أنّ دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي نقطة مضيئة في مسيرة تطوير الكوادر البشرية الحكومية في إمارة دبي، والتي كان تأسيسها بمثابة استجابة لتوجهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي تتمثل بترقية الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة عملياته ونتائجه، ولذلك تقوم الدائرة اليوم بدور محوري يتمثل في ترسيخ الوعي والمعرفة بأنظمة وتطبيقات إدارة الموارد البشرية الحديثة، وتبني الممارسات العالمية، مما يحقق التكامل بين مبادرات التنمية البشرية والأهداف الاستراتيجية لـ "خطة دبي 2021".

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