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أمير الكويت: الإرهاب أخطر التحديات التى تواجهنا

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أمير الكويت: الإرهاب أخطر التحديات التى تواجهنا أمير الكويت: الإرهاب أخطر التحديات التى تواجهنا
قال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، إن الإرهاب أخطر التحديات التى تواجه الكويت ونواجهها بكل حسم، فأمن الكويت من أمن مجلس التعاون الخليجى.

وأضاف أمير الكويت خلال كلمته أمام الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الأمة الكويتى اليوم الثلاثاء، أن أمن الكويت وسلامة مواطنيه سيظل الأولوية الأولى، مؤكدا أنه لن نسمح بالطائفية النيل من المجتمع الكويتى.

وطالب الصباح باتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى العاجل، والبحث عن مصادر أخرى للدخل تعزز مكانة الاقتصاد، وتوجيه المواطن لأهمية الإصلاح والتعامل المسئول مع متطلباته وعدم المساس بأسباب العيش الكريم للمواطن، وتجنب المساس بمستقبل الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن انخفاض النفط أدى إلى تراجع إيرادات الدولة بنحو 60%.

وأكد أمير الكويت على أن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل السعود قاد عاصفة الحزم بشجاعة، وأن أى عدوان على أى دولة خليجية هو عدوان على الكويت، مؤكدا على أنه سنبقى داعمين للشرعية فى اليمن.

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مصر 365

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