وزير الداخلية العمانى: الشباب يشكلون 65% من الفائزين بانتخابات مجلس الشورى

أعلن حمود بن فيصل البوسعيدى وزير الداخلية فى بيان له أمس، النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة المعتمدة من قبل اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا فى البيان أن الانتخابات للفترة الثامنة (2015 – 2019) شهدت تطوراً كبيراً فى مختلف الجوانب القانونية والإجرائية والتقنية ومن أهمها تشكيل لجنة عليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى تتمتع بالاستقلال والحيدة، برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا للإشراف على الانتخابات والفصل فى الطعون الانتخابية.

وقال إن وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية قد اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لسير العملية الانتخابية، وتسهيل عمل اللجان المشرفة على الانتخابات لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم فى الترشح أو الانتخاب بسهولة ويسر وفقاً لأحكام القانون، مما كان له بالغ الأثر فى مشاركتهم الفاعلة فى هذه الانتخابات انطلاقاً من دافعهم الوطنى.

الداخلية العمانية تشكر جميع القطاعات التى ساهمت فى العمل الوطنى

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>وأعرب عن فائق الشكر والتقدير لجميع القطاعات التى ساهمت فى هذا العمل الوطنى من الجهات الحكومية والخاصة والأهلية وكل من ساهم فى نجاح هذه الانتخابات. وقد أكدت اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة أن نسبة المشاركة فى الانتخابات بلغت 56.66 % من جملة السجل الانتخابى للذين يحق لهم الانتخاب البالغ 525.785 ألف ناخب وناخبة، منهم 237.981 ناخبة من الإناث و278.804 ناخبين من الذكور، أى بمجموع 297.905 لجملة المشاركين بالتصويت.

وقد شارك من الذكور فى الانتخاب 172.955 ناخب و 124.950 ناخبة من الإناث، بنسبة 58.06 % للذكور و41.94 % للإناث. جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة أمس بفندق إنتركنتننتال مسقط.

70% نسبة التغيير فى مجلس الشورى العمانى

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>وبلغت نسبة التغيير فيه عن المجلس السابق 70% وغلبت فئة الشباب على أغلب المرشحين الذين تبلغ أعمارهم من 30 :45 حيث شكلوا 65% من الفائزين.

وقد أكد الشيخ خالد بن راشد المنورى نائب رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة، أن اللجنة لم تتلق حتى انعقاد المؤتمر أى بلاغات أو شكاوى عن وجود ما يسمى «بشراء الأصوات» أو «الرشاوى لاستغلال صوت المواطن» موضحا أن القانون يجرم هذه الأفعال وبإمكان صاحب المصلحة اللجوء للجهات المختصة فى هذا الشأن، وأشار إلى أنه سيسمح بتقديم الطعون فى الانتخابات خلال عشرة أيام من صدور بيان وزير الداخلية أمس.

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