تقرير - مورينيو قد يتم إيقافه 5 مباريات

ذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية أن جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي قد يتعرض للإيقاف خمس مباريات بعد طرده في لقاء فريقه الأخير في الدوري أمام المضيف وست هام يونايتد.

وتعرض البرتغالي للطرد بين شوطي المباراة التي خسرها بهدفين لهدف ووجه له الاتحاد الإنجليزي تهمة التصرف غير اللائق بعد تلقي تقرير الحكم.

ووفقا لما ذكره الاتحاد فإن مورينيو رفض مغادرة غرفة الحكام بين الشوطين حين طلب منه ذلك وتعدى لفظيا عليهم.

وأكد الاتحاد أن مورينيو أمامه حتى يوم الخميس المقبل لكي يرد على الاتهام الموجه ضده قبل اتخاذ العقوبة المناسبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقوبة قد تكون أكثر قسوة هذه المرة بسبب تكرار السلوك السيء لمورينيو الذي أوقف مباراة وتم تغريمه 50 ألف جنيه إسترليني بعد خسارته أمام ساوثهامبتون لانتقاده الشديد للحكم.