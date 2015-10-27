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الحكومة توافق على عرضين «إماراتي وصيني» لتحسين مشروعات الطاقة

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الحكومة توافق على عرضين «إماراتي وصيني» لتحسين مشروعات الطاقة الحكومة توافق على عرضين «إماراتي وصيني» لتحسين مشروعات الطاقة

اجتمعت اللجنة الوزارية الاقتصادية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التخطيط، والمالية، والتموين، والتضامن، والكهرباء، والاستثمار، والسياحة، والزراعة، والتعاون الدولي، والاتصالات، والبترول، والتجارة والصناعة.

وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الإجتماع الموافقة على العرض المقدم من شركة STATE GRID الصينية لإنشاء خطوط شبكات جهد 500 كيلو فولت، وشروط التمويل المقدمة من الجانب الصيني.

وأوضح القاويش، أنه تمت الموافقة أيضاً على عرض شركة ATD الإماراتية بشأن مشروع تحسين كفاءة الطاقة بمحطة الوليدية البخارية، والتي تعمل بطاقة 2×300 ميجاوات، وتعمل بالمازوت كوقود، على أن تتحمل الشركة التكاليف الإستثمارية للمشروع

ويساهم هذا المشروع في تحقيق وفر في تحسين معدل استهلاك الوقود ورفع كفاءة المحطة، من المقرر أن يتم إقتسامه مناصفة بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة الإماراتية على أساس سعر المازوت.

 

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