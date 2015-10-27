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رئيس المفوضية الأوروبية يحذر من تجمد آلاف اللاجئين حتى الموت في أوروبا

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رئيس المفوضية الأوروبية يحذر من تجمد آلاف اللاجئين حتى الموت في أوروبا رئيس المفوضية الأوروبية يحذر من تجمد آلاف اللاجئين حتى الموت في أوروبا

 

أرشيفية – أحد الأطفال اللاجئين

حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، من تجمد آلاف من اللاجئين الفارين من سوريا حتى الموت، في أوروبا الشرقية مع بدء فصل الشتاء.

وأكد يانكر, وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية, ضرورة التوصل إلى حل عاجل للأزمةالمستمرة للاجئين قبل أن “يهلكوا”.

يأتي ذلك وسط تحذيرات قادة أوروبا من “انهيار” القارة الأوروبية أثناء محاولة تعاملها مع أزمة اللاجئين الذين يتوافدون بالآلاف يوميًا.

وقال يونكر، خلال قمة طارئة لقادة 11 من دول الاتحاد الأوروبي من وسط وشرق أوروبا في بروكسل , أن كل يوم يمر على اللاجئين ينذر بالخطر، وأنه في حال عدم التوصل إلى حل عاجل قد نجد  العائلات على الأنهار الباردة للبلقان وهي تهلك بشكل مأساوي”.

وتوافد أكثر من 670 ألف شخص على أوروبا هذا العام فقط , وسجل وصول عدد مذهل يبلغ 56 ألف شخص للجزر اليونانية خلال ستة أيام فقط.

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