زلزال باكستان وأفغانستان يقتل 300 شخص ويشرد الآلاف

قضى آلاف المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمالي باكستان وأفغانستان الليل في العراء تحت درجات حرارة تقترب من الصفر، مع خشيتهم العودة إلى منازلهم خوفًا من توابع الزلزال.

وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال إلى قرابة 300 شخص. وبلغ عدد الجرحى نحو 2000 شخص، وتستمر أعمال الإنقاذ ويجري تقديم الخيام والأغطية وحشيات النوم، حسبما ذكرت “رويترز”.

ومن المحتمل أن ترتفع حصيلة القتلى في الأيام المقبلة، نظرا لانقطاع الاتصالات مع الكثير من أنحاء منطقة هندو كوش الجبلية الوعرة، حيث يقع مركز الزلزال.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، إن السلطات العسكرية والمدنية الباكستانية أرسلت بضع طائرات هليكوبتر إلى المناطق المنكوبة والقيام بعمليات الإنقاذ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن قوة الزلزال الذي وقع بعد ظهر الاثنين بلغت 7.5 درجة، وتبعته سبع هزات بلغت قوة كل منها 4.8 درجة، ووقعت أحدث هزة قبل فجر يوم اليوم مباشرة.

وكانت الولايات المتحدة وإيران من بين الدول التي عرضت تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان التي تعتمد بشدة بالفعل على المساعدات الأجنبية، بعد عقد من الحرب التي دمرت اقتصادها وبنيتها التحتية.