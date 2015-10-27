أخبار عاجلة

«مكرونة» و«سيراميك» و«بلاستيك».. ستايلات غريبة عرضت سميرة سعيد للسخرية -
رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

زلزال باكستان وأفغانستان يقتل 300 شخص ويشرد الآلاف

Google+ Print
زلزال باكستان وأفغانستان يقتل 300 شخص ويشرد الآلاف زلزال باكستان وأفغانستان يقتل 300 شخص ويشرد الآلاف

زلزال باكستان

قضى آلاف المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمالي باكستان وأفغانستان الليل في العراء تحت درجات حرارة تقترب من الصفر، مع خشيتهم العودة إلى منازلهم خوفًا من توابع الزلزال.

وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال إلى قرابة 300 شخص. وبلغ عدد الجرحى نحو 2000 شخص، وتستمر أعمال الإنقاذ ويجري تقديم الخيام والأغطية وحشيات النوم، حسبما ذكرت “رويترز”.

ومن المحتمل أن ترتفع حصيلة القتلى في الأيام المقبلة، نظرا لانقطاع الاتصالات مع الكثير من أنحاء منطقة هندو كوش الجبلية الوعرة، حيث يقع مركز الزلزال.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، إن السلطات العسكرية والمدنية الباكستانية أرسلت بضع طائرات هليكوبتر إلى المناطق المنكوبة والقيام بعمليات الإنقاذ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن قوة الزلزال الذي وقع بعد ظهر الاثنين بلغت 7.5 درجة، وتبعته سبع هزات بلغت قوة كل منها 4.8 درجة، ووقعت أحدث هزة قبل فجر يوم اليوم مباشرة.

وكانت الولايات المتحدة وإيران من بين الدول التي عرضت تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان التي تعتمد بشدة بالفعل على المساعدات الأجنبية، بعد عقد من الحرب التي دمرت اقتصادها وبنيتها التحتية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا