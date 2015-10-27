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الإدارية العليا تنظر طعن مرشح مستقبل وطن ببطلان الانتخابات في ملوي بالمنيا

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الإدارية العليا تنظر طعن مرشح مستقبل وطن ببطلان الانتخابات في ملوي بالمنيا الإدارية العليا تنظر طعن مرشح مستقبل وطن ببطلان الانتخابات في ملوي بالمنيا

تنظر المحكمة الإدارية العيا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم أحمد فتحي إسماعيل، مرشح حزب مستقبل وطن عن الدائرة الثامنة ومقرها بندر ملوي بالمنيا، الذي يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنيا، والقضاء مجدداً بوقف إجراء العملية الانتخابية بالدائرة، وإستبعاد نتيجة اللجان 8، 9، 46، 47، 48 وإعادة فرز جميع الأصوات وتجميعها للوقوف على صحتها.

واختصم الطعن رقم 4256 لسنة 62 ق ع، كلاً من رئيس اللجنة العليا للإنتخابات البرلمانية ورئيس اللجنة العامة بالمنيا، وقال الطعن إن نتيجة الانتخابات بدائرة ملوى انتهت إلى خوض شريف نادي موسى ورامي رفيق بطرس لجولة الإعادة.

وذكر الطعن أن عملية الفرز والإقتراع بالدائرة شابها عيوب تؤثر فى نزاهة ومشروعية الإنتخابات، وأن تقديم تظلم للجنة العليا حمل رقم 895 لسنة 2015، حيث خالف المرشح شريف نادى الصمت الإنتخابى، وأثبت الطاعن الواقعة فى محضر، فضلاً عن توجيه الناخبين أثناء الإقتراع للتصويت لمرشحين بعينهم.

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