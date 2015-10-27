حبس 6 طلاب إخوان بجامعة القاهرة 45 يوما بتهمة التخطيط لتعطيل الانتخابات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 6 طلاب من جامعة القاهرة، ينتمون لجماعة الإخوان، وذلك على خلفية اتهامهم فى قضايا عنف وإرهاب وشروعهم فى تنفيذ مخطط يهدف إلى تعطيل الانتخابات البرلمانية فى جولة الإعادة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، أن المتهمين تواصلوا مع عدد من القيادات الوسطى بجماعة الإخوان من أجل تمويلهم لتنفيذ مخططهم، وأنهم استخدموا مواقع التواصل الاجتماعى من أجل دعوة المواطنين لعدم التصويت والمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، وأنهم تبادلوا رسائل إلكترونية مع بعض الطلبة من أجل المشاركة فى المقاطعة ودعوة المواطنين إليها.

وأضافت "التحقيقات" أن المتهمين بينهم طالبان بكلية الحقوق والأربعة الباقين طلاب بكلية دار علوم، وأنهم شرعوا فى إدخال سيارة تحمل كميات كبيرة من زجاجت المولوتوف الحارقة إلى جامعة القاهرة، من أجل استخدامها فى أعمال شغب وعنف، وذلك بسبب التشديدات الأمنية داخل الجامعة.

من جانبه أمر المستشار خالد الشباسى رئيس محكمة جنايات الجيزة، داخل غرفة المشورة، باستمرار حبس 6 طلاب بجامعة القاهرة لانتمائهم لجماعة الإخوان 45 يوماً حبساً مطلقاً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، والعمل على تكدير الأمن والسلم العام والتحريض ضد رجال الجيش والشرطة المصرية.

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