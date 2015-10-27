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وزيرة التضامن تدلى بصوتها بمدرسة الأورمان الإعدادية بدائرة العجوزة

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وزيرة التضامن تدلى بصوتها بمدرسة الأورمان الإعدادية بدائرة العجوزة وزيرة التضامن تدلى بصوتها بمدرسة الأورمان الإعدادية بدائرة العجوزة
أدلت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بصوتها بمرحلة الإعادة بدائرة الدقى والعجوزة، بلجنة رقم 7 بمدرسة الأورمان الإعدادية بنين.

ويتنافس بمرحلة الإعادة بدائرة الدقى والعجوزة، مرشحان فقط وهما أحمد مرتضى منصور، مرشحا عن حزب المصريين الأحرار، والدكتور عمرو الشوبكى، مرشح مستقل.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


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