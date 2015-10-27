وزيرة التضامن تدلى بصوتها بمدرسة الأورمان الإعدادية بدائرة العجوزة

أدلت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بصوتها بمرحلة الإعادة بدائرة الدقى والعجوزة، بلجنة رقم 7 بمدرسة الأورمان الإعدادية بنين.

ويتنافس بمرحلة الإعادة بدائرة الدقى والعجوزة، مرشحان فقط وهما أحمد مرتضى منصور، مرشحا عن حزب المصريين الأحرار، والدكتور عمرو الشوبكى، مرشح مستقل.

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