وكالة الأنباء الإماراتية: زيارة السيسى لبلادنا تعكس متانة العلاقات

أكدت نشرة "أخبار الساعة" التى تصدرها وكالة الأنباء الإماراتية، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء، تعكس متانة العلاقات بين الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة وهى العلاقات التى تمتعت على مر التاريخ بأهمية كبرى لدى الطرفين وشهدت خلال الفترة الأخيرة مزيدا من التطور والازدهار حتى أصبحت أنموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول العربية الشقيق.

وتحت عنوان "متانة العلاقات الإماراتية - المصرية" قالت النشرة "إن هذه الزيارة تعتبر الثانية للرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى إلى دولة الإمارات إذ سبقتها زيارة مماثلة فى يناير الماضى فيما يدلل على عمق العلاقات الثنائية والمكانة المتميز التى تحتلها الإمارات لدى مصر.

وأضافت النشرة - التى يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية - أنه وفق التصريحات الرسمية فإن الرئيس المصرى سيركز فى مباحثاته فى دولة الإمارات على سبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة على مختلف الصعد بما يعزز مستوى التعاون الاستراتيجى القائم بين البلدين ولاسيما فى ضوء التحديات الإقليمية التى تشهدها المنطقة والتى تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الأخطار التى تهدد الأمن القومى العربى وخاصة فى ظل اتساع دائرة انتشار الإرهاب والفكر المتطرف.

وأشارت إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدولة الإمارات تحظى هذه المرة بأهمية مضاعفة كونها تأتى فى ظل مجموعة من التغيرات المحورية فى المنطقة يتمثل أبرزها فى التطورات المهمة التى تشهدها الساحة اليمنية وما يحققه التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من إنجازات متوالية من أجل تكريس الشرعية هناك وإعادة الأمن والسلم إلى هذا البلد العربى الشقيق الذى عانى شعبه خلال الفترة الماضية ويلات عدم الاستقرار على الصعيدين السياسى والاقتصادى.

وتابعت قائلة: "إن أهمية هذه الزيارة تزداد فى ظل التحولات الكبيرة التى شهدتها الأزمة السورية بعد التدخل العسكرى الروسى هناك والذى مثل بداية مرحلة جديدة فى هذه الأزمة المتصاعدة منذ نحو أربع سنوات إضافة إلى ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية حاليا من تحركات مكثفة بغية إيجاد مخرج لهذه الأزمة التى تتطابق فيها وجهات النظر بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وبالتالى فإن الزيارة تأتى ضمن التنسيق والعمل المشترك بين الطرفين من أجل إنهاء الأزمة وفتح آفاق جديدة لها".

وأضافت: "أن هذه الزيارة تحتل أهمية بالغة أيضا فى ظل التطورات الراهنة التى تشهدها الساحة المصرية حيث تجرى فى الفترة الحالية الانتخابات البرلمانية هناك التى هى بمنزلة الاستحقاق الأخير ضمن "خارطة الطريق" التى تدعمها دولة الإمارات من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية التى تعيشها مصر منذ أكثر من عامين والانتقال إلى مرحلة جديدة يتطلع فيها الشعب المصرى إلى مزيد من الاستقرار والأمن".

وأوضحت أن الزيارة تمثل أيضا فرصة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين التى تشغل حيزا مهما فى الموقف الإماراتى الثابت والداعم للأمن والاستقرار فى مصر الشقيقة عبر المشروعات الاستثمارية والتنموية الكبرى التى تنفذها وتمولها هناك.

وأكدت "أخبار الساعة" أنه مما لاشك فيه أن زيارة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى لدولة الإمارات التى تأتى فى توقيت بالغ الأهمية ستفتح الباب أمام المزيد من التنسيق من أجل المزيد من التشاور والتعاون على مستوى العلاقات الثنائية بين الطرفين وكذلك فى ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك فى ظل العلاقات الأخوية الراسخة التى تجمع بين البلدين على المستويين الرسمى والشعبى.

>