مديرة مدرسة مستبعدة تخلع ملابسها بمقر وزارة التعليم للمطالبة بلقاء الوزير

تجردت مديرة مدرسة سابقة وتدعى فريدة " أ" من بعض ملابسها داخل قصر وزارة التربية والتعليم وأمام باب "الأسانسير"، والذى يستخدمه قيادات الوزارة للصعود إلى مكاتبهم على رأسهم الوزير الدكتور الهلالى الشربينى واللواء حسام أبو المجد مدير مكتب الوزير وعدد من القيادات.

وكشف مصدر مسئول بالوزارة، أن المعلمة كانت تعمل مديرة لإحدى مدارس محافظة القاهرة، وتم استبعادها بسبب بعض المشكلات التى حدثت فى المدرسة منذ قرابة السنتين، موضحا أنها تعودت على الاعتصام أمام باب الوزارة وداخل القصر، مشيرا إلى أنها تطالب بمقابلة الوزير لعرض مشكلاتها حيث إنها معتصمة من أمس الاثنين داخل الوزارة.

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