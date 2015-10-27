بالصور.. تكثيف أمنى وكاميرات مراقبة أمام اللجان الانتخابية بالوادى الجديد

استعدت لجان الوادى الجديد الانتخابية بدائرتى الخارجة والداخلة لبدء الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب حيث كثفت قوات الشرطة والجيش من تواجدها أمام اللجان الانتخابية، كما تم وضع حواجز أمنية فى الشوارع الموازية للجان وغلق الطرق المؤدية إليها أمام السيارات لتيسير حركة الناخبين ومنع التزاحم أمام حرم اللجان الانتخابية.

كما تم وضع كاميرات مراقبة لمتابعة الحركة الدائمة واللحظية فى محيط وأمام وداخل المقار الانتخابية تحسبًا لأية طوارئ ولرصد كافة التحركات التى تتم أثناء سير العملية الانتخابية.

من ناحية أخرى، احتشد أنصار المرشحين بدائرتى محافظة الوادى الجديد قبل بدء فتح باب اللجان منذ السابعة صباحًا أمام باب اللجان تمهيدًا لاستقبال الناخبين بهدف توجيهن لاختيار مرشحيهم وهى الظاهرة الأبرز فى الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية فى جميع لجان المحافظة ومن كافة المرشحين بلا استثناء.

وشهدت لجان محافظة الوادى الجديد تأمينات مشددة من قوات الشرطة والجيش المكلفة بتأمين العملية الانتخابية حيث تم وضع كردونات أمنية وحواجز مرورية لمنع السيارات من المرور أمام اللجان وتيسير حركة الناخبين إلى داخل اللجان الانتخابية حيث يتنافس 6 مرشحين بدائرتى الخارجة والداخلة على 3 مقاعد فردية بالبرلمان.

- تكثيف أمنى أمام مجمع مدارس العمرانية استعدادا لفتح اللجان‎

>

- 2 مليون و655 ألف سوهاجى يختارون مرشحيهم للبرلمان فى جولة الإعادة اليوم

>

- مدير أمن البحيرة يؤكد استعداد المحافظة لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات البرلمان: 25 مجموعة قتالية للتأمين وجاهزون لمواجهة أى أعمال إرهابية.. وملتزمون بإزالة العوائق أمام الناخبين

>

- "الأخبار" و"الإذاعة" يستعدان لجولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية.. قطاع الأخبار يستعين بالإقليميات.. ورئيسة الإذاعة تكلف مجموعة من المذيعين لتنفيذ فترات البث التفاعلى

>

- أستاذ علوم سياسة: الإقبال فى المرحلة الثانية من الانتخابات لن يزيد عن 30%

>

- "المشاركة المجتمعية" تدفع بـ11 متابعا ميدانيا لمراقبة الانتخابات بشمال سيناء

>

- صحفيون ضد التعذيب: استمرار رصد الانتهاكات بجولة الإعادة للانتخابات

>

- "القومى لحقوق الإنسان" و136 منظمة محلية و4 دولية تتابع جولة الإعادة بالمرحلة الأولى.. الدفع بـ3220 متابعا محليا و150 دوليين باللجان الفرعية.. وغرفة البعثة الدولية المحلية تبدأ التواصل مع متابعيها

>

- "الصحة": تمركز 2848 سيارة إسعاف حول اللجان الانتخابية فى جولة الإعادة

>

-تحالف الجبهة الوطنية: نستعد للمرحلة الثانية للانتخابات بخطة دعاية كاملة

>

- بعد نهاية المرحلة الأولى وبدء الإعادة.. قوى سياسية ومرشحون هددوا بالانسحاب من الانتخابات ثم تراجعوا.. "النور" وتيار الاستقلال والشوبكى الأبرز.. وأستاذ علوم سياسية: البعض سعى للحصول على مكاسب من الدولة

>

>