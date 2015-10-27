"صحة الاسكندرية" تنظم محاضرة عن الأمراض الفيروسية لتلاميذ مدرسة المفروزة الابتدائية

صرح الدكتور أيمن حليم مدير عام منطقة غرب الإسكندرية الطبية، أن قسم التدريب بمنطقة غرب الطبية قام بتنظيم ندوة عن الأمراض المعدية ونقل الدم لفريق التمريض بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمنطقة وذلك في قاعة المحاضرات بمستشفى الجمهورية حضرها ما يزيد عن 80 فنية ومشرفة تمريض.

وأشار بيان صادر من مديرية الصحة بالاسكندرية الى ان الدكتورة آمال خطاب مدير إدارة الثقافة الصحية بمنطقة غرب الطبية، قد قامت بإلقاء محاضرة لتلاميذ المرحلة الابتدائية بمدرسة المفروزة المشتركة عن الوقاية من سوء التغذية والأمراض الفيروسية.

وقال حليم إن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية تحت رئاسة الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة تولى اهتماما كبيرا بالتدريب ورفع كفاءة العاملين بالصحة من كافة الفئات المهنية، كما تولى كذلك اهتماما تزايدا بالتثقيف الصحى للمواطنين كإحدى الوسائل الأكيدة الوقاية من الأمراض التى ينعكس أثرها فى رفع المستوى الصحى بالمحافظة وخفض تكلفة الرعاية الصحية التى تتحملها الدولة.