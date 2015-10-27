تأخر فتح 50 مركزا انتخابيا لـ12 دائرة انتخابية فى سوهاج

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة سوهاج تأخر وصول 50 قاضيا ومستشارا من المشاركين فى جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية المرحلة الأولى داخل 12 دائرة انتخابية على مستوى المحافظة.

وبلغ عدد المقاعد فى سوهاج 22 مقعدا وعدد المراكز الانتخابية 734 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الانتخابية 1383 لجنة انتخابية، وعدد الناخبين داخل 12 دائرة 2 مليون و655 ألفا و282 ناخبا وناخبة، وأن الانتخابات البرلمانية تستمر على مدار يومين 27 و28 أكتوبر الجارى، وأن عدد المرشحين لخوض العملية الانتخابية بلغ 44 مرشحا.