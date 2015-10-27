مدرب إيطاليا السابق: روما الأقرب للفوز بالدوري ولكن

يرى المحلل الكروي الشهير، خالد بيومي، أن وسائل الإعلام والصحافة في إيطاليا تعاملوا بشكل غير لائق مع محمد صلاح نجم روما، عقب نهاية مباراة فريقه أمام فيورنتينا أمس الأحد في إطار مباريات الجولة التاسعة من الكالتشيو، التي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف.

ونجح صلاح في تسجيل هدف فريقه الأول قبل أن يتعرض للطرد قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

وتحدث بيومي في تصريحات لـFilGoal.com قائلاً: "ما قام به صلاح أمس أمر خيالي في ظل الظروف التي أحاطت المباراة".

واستدرك "لكنني تفاجأت بما حدث في استوديو شبكة سكاي سبورتس، مذيعة الأستوديو إيلاريا داميكو ومحللو الاستوديو لم يتحدثوا عن صلاح من قريب أو من بعيد بشكل لا يصدق أشبه بالمهزلة".

وعن واقعة الطرد أضاف "صلاح لم يكن ليتعرض للطرد في حال كان ألمانيا أو برازيليا مثلاً، هل لو قام فرانشيسكو توتي أو زلاتان إبراهيموفيتش أو كارلوس تيفيز بالتشويح للحكم أورساتو في السابق أو حتى التعدي عليه لفظياً .. هل كان سيطردهم ؟ قطعاً لا".

وواصل متما "صلاح عانى من ظلم شديد بالأمس على مستوى التحكيم وعلى مستوى الإهتمام الإعلامي، المرئي والمقروء على حد سواء".

شاهد لقطة الطرد

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