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محافظ دمياط:تخصيص 520 الف جنيه لدعم عشر اندية بالمحافظة

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محافظ دمياط:تخصيص 520 الف جنيه لدعم عشر اندية بالمحافظة محافظ دمياط:تخصيص 520 الف جنيه لدعم عشر اندية بالمحافظة
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، فى تصريحات صحفية له اليوم ، بانه تم تخصيص 520 الف جنيه لدعم عشر اندية بالمحافظة وذلك للارتقاء بالنشاط الرياضي وتطوير مراكز الشباب.

قال محافظ دمياط ، فى تصريحات صحفية له اليوم، ان ذلك يأتي ضمن مساعيه للارتقاء بالنشاط الرياضي وتطوير مراكز الشباب والاندية الرياضية بالمحافظة.

وأضاف محافظ دمياط أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ، وافق علي دعم عشر أندية رياضية بمحافظة دمياط بمبلغ 520 ألف جنيه بالأضافة الي الدعم الذي قدمته وزارة الشباب والرياضة لنادي الزرقا الرياضي.

كما أعلن المحافظ بانه جاري التنسيق مع الوزارة لمواصلة دعم الاندية خلال المرحلة القادمة بحوالي مليون جنيه وذلك ضمن اطار التعاون والتنسيق المشترك والمثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة دمياط وفي ضوء الخطة الاستراتيجية للوزارة لدعم الاندية الرياضية ووجه المحافظ بصرف هذه المبالغ المخصصة لكل نادي رياضي للغرض المخصص له.

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