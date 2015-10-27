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تقارير: تحركات حوثية لإجراء انتخابات رئاسية فى اليمن

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تقارير: تحركات حوثية لإجراء انتخابات رئاسية فى اليمن تقارير: تحركات حوثية لإجراء انتخابات رئاسية فى اليمن

أفادت تقارير صحفية الثلاثاء بأن الحوثيين بدأوا الإعداد لتنظيم انتخابات رئاسية فى اليمن.وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية التى أوردت الخبر أن هذه "الخطوة تتقاطع مع إعلان الحوثيين موافقتهم على المشاركة فى مشاورات سياسية ترعاها الأمم المتحدة لتنفيذ القرار الأممى 2216 ".

وذكرت مصادر مقربة من الحوثيين فى صنعاء أن رئيس "اللجنة الثورية العليا" محمد على الحوثى التقى رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضى محمد حسين الحكيمى، وتطرقا إلى "تصحيح السجل الانتخابى والمعوقات التى ما زالت تعترض العمل الذى يعتبر الحل الأمثل للخروج من الأزمات الراهنة". واعتبر الحوثى أن الانتخابات هى "الحل الوحيد والمخرج السليم" من الأزمة اليمنية.

وجاء هذا التحرك بينما باتت المشاورات المقبلة بين اليمنية والحوثيين، والمرجح عقدها فى جنيف، محل شكوك متزايدة.

ودعا ياسين مكاوى، مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادى، فى تصريح للصحيفة، إلى إعادة النظر فى المفاوضات مع المتمردين الحوثيين فى ضوء "المجازر" التى يرتكبونها فى تعز وغيرها من المناطق اليمنية.
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