وزير الأوقاف الأردنى: لا شأن لإسرائيل بتركيب الكاميرات فى الأقصى

أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنى هايل عبدالحفيظ داود أن تركيب الكاميرات فى المسجد الأقصى ستكون تحت مراقبة دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية فى القدس الشريف، كما أكد أنه "لا علاقة لسلطات الاحتلال الإسرائيلى بعملية تركيب تلك الكاميرات".

وأضاف فى تصريح لصحيفة "الدستور" الأردنية نشرته اليوم الثلاثاء أن وزارة الأوقاف الأردنية هى المسؤولة عن تركيب الكاميرات ومراقبتها بهدف حماية المسجد.

وأشار إلى أن "أمر تركيب الكاميرات لا يتم فى يوم وليلة وهى مسألة فنية ليست سهلة"، مشيرا إلى أن إدارتها ستكون ضمن عمل وزارة الأوقاف الأردنية من خلال دائرة الأوقاف فى القدس الشريف.

وشدد على أن "عملية المراقبة ستتم على مدار الساعة وستتم عبر شبكة الانترنت لنقل كل ما يجرى داخل الحرم القدسى الشريف والمسجد الأقصى وسيتم البث لجميع أنحاء العالم ويستطيع أى مهتم أو متابع أو مسؤول مشاهدة ما يجرى فى المسجد الأقصى وساحاته ومرافقه فى أى وقت يشاء فى أى ساعة من ليل أو نهار وأن عملية البث ستكون كما يجرى فى الحرم المكى والمدينة المنورة".

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